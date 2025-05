WAC: Hicham Ait Menna promet une prime alléchante aux joueurs

Les dirigeants du Wydad de Casablanca ont accordé une belle prime aux joueurs suite à la victoire (2-1) face à l’AS FAR, samedi dernier, lors du choc de la 28e journée de la Botola.

Selon une source de Le Site info, le président Hicham Aït Menna a promis aux joueurs une prime alléchante s’ils réussissent à finir deuxièmes au classement du championnat, synonyme de qualification à la prochaine Ligue des champions.

Le WAC croisera le fer, jeudi prochain, avec la JS Soualem, avant-dernier du classement, au stade municipal de Berrechid, avant d’accueillir le Chabab Zemamra lors de la dernière journée. Le club casablancais a réduit l’écart avec l’AS FAR, deuxième, à seulement trois points. Il devra remporter ses deux derniers matchs et espérer un faux pas des Militaires face au MAT et au HUSA.

Le Wydad occupe actuellement la troisième place, qualificative à la Coupe de la CAF, avec 48 points, soit une longueur d’avance sur le FUS et trois sur le MAS, qui pointe désormais à la cinquième position.

N.M.