Copa Del Rey : où et quand voir la finale FC Barcelone-Real Madrid ?

Ce samedi, l’Espagne retient son souffle à l’occasion de la finale de la Copa del Rey, l’une des compétitions les plus prestigieuses du pays. Cette rencontre promet un spectacle intense entre deux équipes déterminées à inscrire leur nom cette saison au palmarès de la Coupe du Roi.

Au-delà du trophée, c’est une bataille d’honneur et de prestige qui se joue sur la pelouse. Chaque équipe veut conclure sa saison par un titre, offrant ainsi à ses supporters un moment inoubliable. Le coup d’envoi du match tant attendu entre le FC Barcelone et le Real Madrid aura lieu à 21h marocaine sur les chaînes SSC1 et l’Equipe TV.