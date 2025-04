Classement futsal FIFA: le Maroc gagne une place

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection masculine marocaine de futsal a gagné une place pour accéder au 6è rang mondial, alors que chez les dames la selection nationale à signé une très forte progression de 18 places, selon le dernier classement mondial de la discipline publié vendredi par la FIFA.

Malgré la perte de 7,6 points par rapport au dernier classement d’octobre 2024, le Maroc a pu progresser dans le classement à la faveur de la chute du Kazakhstan (7e) qui a dégringolé de 2 places (-60,91 points).

Avec 1468,4 points, le Maroc maintient sa position de leader du classement au niveau africain, suivi de loin par l’Egypte (37è), de la Libye (46è), de l’Afrique du Sud (49è, plus 2) et de l’Angola (58è).

Dans le Top 5 mondial, le Brésil reste premier devant le Portugal avec plus de 100 points d’avance. L’Espagne (3e, plus 1) a dépassé l’Argentine (4e, moins 1), tandis que l’Iran (5e, plus 1) et le Maroc (6e, plus 1) ont également progressé au détriment du Kazakhstan (7e, moins 2).

Par ailleurs, la Pologne (19e, plus 3) et l’Arménie (20e, plus 11) font leur première apparition dans le top 20.

Outre l’Arménie, plusieurs équipes ont amélioré leur position de plus de 10 rangs depuis octobre dernier, à savoir la Bosnie-Herzégovine (36e, plus 12), Andorre (55e, plus 13), la Lettonie (60e, plus 11) et la Grèce (88e, plus 19).

Chez les dames, le Maroc grimpe de 18 places, enregistrant l’une des plus fortes progressions, selon le Classement féminin de Futsal, publié également par la FIFA.

Classée désormais au 47e rang mondial, la sélection nationale féminine arrive en tête du classement africain, suivie de loin de celle du Sénégal, classée 78è (+753 points).

S.L.