CAN U17: Nabil Baha s’exprime avant le match Maroc-Ouganda

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’équipe nationale U17 de football, Nabil Baha a souligné, samedi à Casablanca, que la victoire des Lionceaux de l’Atlas lors du match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie contre l’Ouganda sera le meilleur scénario pour bien entamer la compétition qui se déroule du 30 mars au 19 avril au Maroc.

« Nous avons préparé nos joueurs de la meilleure des façons et pris part à plusieurs tournois», a-t-il affirmé en conférence de presse d’avant match contre l’Ouganda, tenue au stade Larbi Zaouli, ajoutant que « tous les joueurs ont mûri techniquement et nous sommes bien armés pour entamer cette CAN ».

« Le groupe du Maroc n’est pas du tout facile. Toutes les équipes africaines développent un bon football avec une bonne qualité technique et ça ne va pas être des matchs faciles », a-t-il reconnu, notant que « le fait de jouer à domicile devant le public marocain est une motivation supplémentaire pour signer une bonne prestation ».

« Notre objectif principal reste évidemment de remporter la Coupe d’Afrique des nations pour la première fois pour cette catégorie », a noté Baha, soulignant que « nous sommes conscients de la mission qui nous incombe sur le terrain, mais l’effectif est prêt à faire la différence ».

« Nous sommes ravis que de plus en plus d’équipes africaines vont se qualifier pour la prochaine Coupe du monde à l’issue de cette CAN. C’est de bon augure pour une compétition intense entre toutes les sélections », a relevé le sélectionneur national, estimant « avoir de la chance que tout le groupe convoqué au départ soit présent et en forme ».

Pour le joueur de l’équipe nationale, Amine Amgar, « jouer à domicile constitue une bonne pression et une motivation supplémentaire pour donner une bonne image de notre effectif », précisant que « nous avons développé notre jeu et notre cohésion grâce aux tournois et stages de préparation. Nous sommes fin prêts pour disputer cette compétition et entamer un bon parcours afin de ravir le public marocain ».

Selon lui, les précédentes prestations de la sélection nationale U17 sont « une motivation pour mieux faire », ajoutant que le groupe est capable de faire la différence.

Le sélectionneur de l’Ouganda, Brian Senyondo a, de son côté, indiqué que « jouer contre le Maroc en match d’ouverture est un bon début et une bonne opportunité pour se mesurer à l’une des meilleures équipes en Afrique ».

« Le match d’ouverture est toujours important. Nous allons étendre notre jeu pour faire la différence », a-t-il noté, expliquant que « nous sommes ici pour jouer un bon football et faire un bon match. Nous respectons le Maroc, finaliste de la précédente édition ».

Il a fait remarquer que « nous allons jouer toutes nos cartes pour faire la différence, mais le Maroc reste un redoutable adversaire ».

L’équipe nationale U17 entamera ainsi sa quête du titre continental contre l’Ouganda, ce dimanche au stade El Bachir à Mohammedia. Elle affrontera ensuite la Zambie, le jeudi 3 avril, avant de clore la phase de poules contre la Tanzanie, le dimanche 6 avril.

Outre le stade El Bachir, le Stade Larbi Zaouli à Casablanca, le Stade municipal de Berrechid et le Stade El Abdi à El Jadida vont abriter les matchs comptant pour cette CAN.

Douze équipes réparties en quatre groupes, se disputeront le titre de cette compétition qui servira également de tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, prévue plus tard dans l’année au Qatar.

S.L.