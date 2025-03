CAN féminine 2025: Jorde Vilda, le sélectionneur du Maroc, confiant

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’équipe nationale féminine de football, l’Espagnol Jorge Vilda Rodriguez a affirmé, jeudi à Salé, que son équipe est compétitive et capable de faire la différence lors de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN), prévue du 5 au 26 juillet au Maroc.

« L’équipe nationale du Maroc a évolué positivement. Nous disposons d’une équipe forte et solide défensivement », a souligné le coach national lors d’une conférence de presse, tenue au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, pour présenter la liste des joueuses convoquées pour les matchs amicaux, prévus les 4 et 8 avril prochain, face, respectivement, à la Tunisie et au Cameroun.

Il a noté que « l’équipe nationale féminine est capable de diversifier son jeu, notamment sur la ligne offensive et peut mettre en difficulté les équipes adverses », ajoutant qu’ »à l’approche de la CAN, la motivation des Lionnes de l’Atlas est à son comble ».

Jorge Vilda a, par ailleurs, mis l’accent sur l’importance des matchs amicaux dans la préparation de la CAN pour « nous conforter dans notre jeu et notre approche ».

« Nous avons joué contre des équipes compétitives pour bien préparer la CAN », a-t-il fait remarquer, notant que « les matchs amicaux contre la Tunisie et le Cameroun seront difficiles et nous permettrons d’évoluer sereinement ».

« Nous avons une équipe techniquement complète grâce à notre préparation. Nous travaillons avec sérieux pour réaliser un résultat positif lors de la prochaine Coupe d’Afrique des nations », a fait savoir Jorge Vilda.

Et d’ajouter que « nous avons formé un groupe homogène avec un bon esprit d’équipe. Je pense que c’est le meilleur groupe que j’entraîne depuis que je suis coach de la sélection marocaine ».

« Le groupe du Maroc à la CAN n’est pas facile et nous devons donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir évoluer et aller loin dans la compétition », a-t-il insisté.

L’équipe nationale féminine, finaliste de la dernière édition en 2022, a été logée dans le groupe A de la prochaine CAN, qui se compose de la Zambie, la RD Congo et le Sénégal.

S.L.