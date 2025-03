Tennis: tout ce qu’il faut savoir sur le Grand Prix Hassan II 2025

La conférence de presse du Grand Prix Hassan II 2025 qui s’est tenue ce Vendredi 21 Mars au Royal Tennis Club de Marrakech, a officialisé le lancement d’une édition sans précédent, marquée par des annonces fortes et une dynamique inédite.

Parmi les révélations majeures, la présentation des têtes de série du tournoi et l’attribution exclusive des wild cards aux joueurs marocains, un engagement fort en faveur du développement du tennis national. Cette édition se distingue également par un cadre exceptionnel : Organisé hors période du Ramadan pour la 1ère fois depuis 2023, le tournoi, qui se tiendra du 31 mars au 6 avril 2025, offrira une expérience immersive aux spectateurs, entre exhibition show et animations grand public.

Les acteurs clés de cette édition ont pris la parole lors de la conférence de presse pour détailler les éléments distinctifs du tournoi. Hicham Arazi, directeur du tournoi, Aziz Tifnouti, président du RTCMA, Aziz el Aaraf, vice-président de la FRMT, et Hicham Kanouni, trésorier de la FRMT, ont mis en lumière les objectifs sportifs, populaires et financiers qui guideront cette édition, réaffirmant la volonté du tournoi d’être un tremplin pour les talents nationaux tout en renforçant son attractivité auprès du public et des partenaires.

L’émergence d’une nouvelle génération de talents nationaux

Pour la première fois, toutes les wild cards du Grand Prix Hassan II ont été distribués aux joueurs marocains, mettant en lumière une génération montante déterminée à briller sur la scène internationale.

Au cœur des annonces, cinq joueurs marocains symbolisent l’excellence et la vitalité du tennis national. Youness Lalami Laaroussi, 23 ans, fort de ses titres ITF à Casablanca et Monastir en 2022 et d’une finale en simple à Monastir en 2023, continue de prouver sa résilience avec un récent quart de finale au Futures de mars 2025. Taha Baadi, né à Rabat et formé au Canada, conjugue excellence universitaire et ambitions professionnelles, affichant un classement ATP en double de 435ᵉ mondial en 2023.

Elliot Benchetrit, 27 ans, porte les couleurs marocaines avec brio, enchaînant des saisons solides et une prestation remarquée en Coupe Davis face à Romain Arneodo. Karim Bennani, 17 ans, révélé par son titre J200 et sa percée aux US Open Juniors 2024, poursuit son ascension, notamment en double aux French Open Juniors aux côtés de Reda Bennani. Son compatriote Amine Jamji, 18 ans, affiche un parcours similaire, avec un titre J200 et une participation remarquée aux US Open Juniors. Tous deux, en transition vers le circuit professionnel, incarnent l’audace d’une génération prête à bousculer l’ordre établi.

Une expérience immersive et un engouement croissant

Au-delà de la compétition, le Grand Prix Hassan II promet une immersion totale aux spectateurs, portée par une atmosphère vibrante et festive.

Dès la cérémonie d’ouverture, l’édition sera placée sous le signe de la célébration, avec des séances de dédicaces permettant au public de rencontrer les joueurs de haut niveau. Le village du Grand prix Hassan II, véritable cœur battant de l’événement, proposera restauration rapide, boutiques officielles et activités interactives pour une expérience unique. Un moment fort viendra sublimer cette édition avec un exhibition show exceptionnel sur la mythique place Jemaa el-Fna, fusionnant sport et culture dans un cadre emblématique. Enfin la cérémonie de clôture viendra couronner cette édition d’exception, concluant une semaine qui promet d’être inoubliable.

L’engouement autour de cette édition s’annonce fort, porté par une compétition spectaculaire et une ferveur populaire grandissante. La présence de joueurs de haut niveau promet des affrontements intenses, tandis que l’événement contribuera à renforcer l’attrait culturel et touristique de la de la région, attirant un public local et international. Avec une couverture médiatique accrue sur les plateformes digitales et traditionnelles, le tournoi rayonnera bien au-delà des courts. En somme, le Grand Prix Hassan II 2025 s’impose comme un rendez-vous incontournable, fusion parfaite entre sport d’élite, passion du public et prestige international.