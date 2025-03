Badou Zaki : « J’ai eu les larmes aux yeux lors de l’hymne national du Maroc » (VIDEO)

Badou Zaki, légende du football marocain et actuel sélectionneur du Niger a confié lors de la conférence de presse d’après match qu’il a eu les larmes aux yeux lors de l’hymne national du Maroc.

« J’ai eu les larmes aux yeux et j’essayais de me retenir pendant l’hymne national marocain. J’ai défendu les couleurs du Maroc toute ma carriére, et aujourd’hui, je me retrouve obligé de jouer contre mon pays », souligne Badou Zaki. Et d’ajouter : « cela fait 15 jours que je réfléchis à comment battre le Maroc. Je ne souhaite cette situation à personne ».

Pour rappel, le Maroc a battu le Niger (2-1) ce samedi lors du match comptant pour la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026.