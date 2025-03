Niger-Maroc : où et comment se procurer les billets ?

La vente des billets pour le match entre le Niger et le Maroc, prévu ce vendredi soir au stade d’honneur d’Oujda dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, a débuté ce lundi.

La Fédération Royale Marocaine de Football a annoncé que l’achat des billets a été lancé via la plateforme en ligne « We Book », rappelant que l’équipe du Niger sera l’hôte de cette rencontre.

Les prix des billets ont été fixés comme suit : 50 dirhams pour la première catégorie (gradins découverts nord et sud), 100 dirhams pour la deuxième catégorie et 200 dirhams pour les gradins couverts (Premium).

Le comité d’organisation du match a précisé que le billet, reçu via l’application, permettra à son détenteur d’accéder directement au stade. Il sera également possible de le retirer à partir de ce mardi dans les villes d’Oujda et de Berkane.

À Oujda, plusieurs points de retrait ont été mis en place : le stade municipal, le stade de rugby, la salle couverte du 16 août et la salle Moulay El Hassan. À Berkane, un seul point de retrait est prévu, au stade municipal. Les guichets seront ouverts de 10h30 à 17h.