Le MAS s’associe à Daiko pour un partenariat officiel

Daiko, leader de l’électroménager au Maroc, annonce avec fierté son partenariat de sponsoring avec le Maghreb de Fès (MAS). Cette collaboration dépasse le cadre du sport : elle incarne une vision commune de la performance, de l’innovation et du lien social, des valeurs essentielles pour Daiko comme pour le MAS.

« Nous sommes ravis d’unir nos forces avec le MAS, un club emblématique du football marocain, reconnu pour sa détermination et son esprit collectif. Ce partenariat reflète notre engagement à soutenir le sport national tout en renforçant notre proximité avec nos clients et les supporters », déclare M. Dairy, Managing director chez Daiko.

Depuis plus de 15 ans, Daiko s’est affirmée comme une référence incontournable de l’électroménager au Maroc, en collaboration avec Metraco, son distributeur exclusif, fort de 40 ans d’expertise dans le secteur. Avec plus de 600 produits disponibles auprès de 1 500 revendeurs, Daiko allie diversité, performance et qualité pour consolider sa position de leader sur le marché.

« Ce partenariat va au-delà du simple soutien sportif, il vise à créer une véritable communauté autour du MAS et à offrir à ses fans des moments inoubliables, que ce soit sur le terrain ou dans leurs salons », ajoute-t-il.

Avec sa dernière série de téléviseurs QLED, Daiko propose aux amateurs de football une immersion totale au cœur de chaque rencontre. Grâce à une qualité d’image 4K ultra-réaliste, des technologies innovantes intégrant l’intelligence artificielle et une expérience de visionnage fluide, Daiko rend les matchs plus captivants que jamais. Avec des tarifs adaptés à tous, la marque permet aux supporters de vivre l’intensité des matchs comme s’ils étaient dans les gradins, depuis le confort de leur salon.

À travers ce partenariat, Daiko et le MAS affirment leur volonté de rassembler, d’innover et d’exceller, sur le terrain comme au cœur des foyers marocains.