Où aura lieu le match Maroc-Tunisie ?

La FRMF a appris, via la SONARGES, que le stade de Tanger, qui subit des travaux de rénovation en prévision de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du monde 2030, sera prêt en mai prochain. Le stade bénéficiera d’une façade extérieure modernisée et d’une plus grande capacité d’accueil.

En parallèle, les travaux se poursuivent au complexe sportif Mohammed V de Casablanca qui devrait rouvrir ses portes en mars prochain. Plusieurs installations intérieures et extérieures ont déjà été achevées. Il ne reste plus qu’à finaliser la piste d’athlétisme en revêtement synthétique, aménager un restaurant et un café et finaliser la tribune et une partie des gradins.

Il est également prévu que le stade Moulay Abdellah rouvre ses portes fin avril.

La FRMF choisira donc entre ces trois stades pour les matchs amicaux prévus face à la Tunisie et au Bénin.

Rappelons que l’équipe nationale de football affrontera en amical ses homologues tunisienne, le 7 juin prochain, et béninoise, le 10 du même mois, a annoncé mercredi la fédération royale marocaine de football (FRMF).

Ces deux rencontres amicales s’inscrivent dans le cadre des préparatifs des Lions de l’Atlas aux prochaines échéances continentales et internationales, précise la FRMF dans un communiqué publié sur son site internet.

N.M.