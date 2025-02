CAN U17: tirage clément pour les Lionceaux de l’Atlas

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection marocaine des moins de 17 ans de football évoluera dans le groupe A de la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de la catégorie, au terme du tirage au sort effectué jeudi au Caire.

En plus du Maroc, ce groupe comprend l’Ouganda, la Tanzanie et la Zambie. La CAN U17 se tiendra du 30 mars au 19 avril prochains au Maroc, avec la participation de 16 nations.

Le groupe B comprend le Burkina, la sélection classée première au terme du tournoi de qualification de l’Union des fédérations de football d’Afrique centrale (UNIFFAC), l’Afrique du Sud et l’Egypte. Quant au groupe C, il est formé des sélections du Sénégal, de la Gambie, de la Somalie et de la Tunisie, alors que le groupe D se compose du Mali, de l’Angola, de la Côte d’Ivoire et du deuxième représentant de l’UNIFFAC.

Les deux premières équipes de chaque groupe obtiendront leur qualification pour les quarts de finale ainsi que pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2025. Les deux dernières places qualificatives pour le Mondial seront attribuées à l’issue de matches de barrage entre les équipes ayant terminé troisièmes de leur groupe.

