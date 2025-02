Quel bilan pour Hubert Velud avec l’AS FAR ?

L’AS FAR a annoncé sa séparation avec l’entraîneur français Hubert Velud et la nomination temporaire de son assistant, Jamal Benouahi.

Velud a dirigé 21 matchs avec l’AS FAR, la laissant à la troisième place du classement de la Botola Pro avec 34 points, à trois points de la Renaissance de Zemmamra, deuxième, et à 12 points du leader, la Renaissance de Berkane.

En tout, le bilan de Velud est de 9 victoires, 9 matchs nuls et 3 défaites (toutes compétitions confondues), dont sept victoires en championnat, cinq nuls et deux défaites contre le Moghreb Fès et la Renaissance de Berkane.

Velud a réussi à qualifier l’AS FAR pour les quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique, après avoir terminé en tête du groupe (10 points). Quant à la Coupe du trône, Velud a dirigé l’équipe lors d’un seul match perdu 1-0 contre l’Olympique de Dcheira.