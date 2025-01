CAN féminine de futsal au Maroc : voici la date de la première édition

Par LeSiteinfo avec MAP

La première Coupe d’Afrique des Nations féminine de futsal, qui se tiendra au Maroc, aura lieu du 22 au 30 avril 2025, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF).

Le Comité exécutif de la CAF, réuni lundi à Rabat, sous la présidence de Patrice Motsepe, « a fixé les dates de la première CAN féminine de Futsal, qui se tiendra au Maroc. Les rencontres débuteront le mardi 22 avril 2025, avec une finale programmée le mercredi 30 avril 2025 », a souligné l’instance faîtière du football africain sur son site officiel.

Les deux finalistes décrocheront leur ticket pour la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA aux Philippines, en novembre/décembre 2025, ajoute-t-on de même source.

Par ailleurs, la CAF a confirmé les dates du CHAN CAF TotalEnergies Kenya-Tanzanie-Ouganda 2024, relevant que le Championnat débutera désormais le samedi 2 août 2025 pour s’achever avec la finale prévue le 30 août 2025.

« Ce changement vise à optimiser l’organisation et la compétitivité du tournoi », explique la CAF.

En outre, le Comité exécutif de la CAF a entériné un nouveau format pour la CAN (U17) qui se déroulera au Maroc. « Le nombre d’équipes participantes passera de 12 à 16, marquant une avancée significative pour l’inclusion et le développement des jeunes talents sur le Continent », se félicite la CAF.

Le Comité exécutif a, également, annoncé l’ouverture des appels d’offres pour plusieurs compétitions, notamment, la Ligue des Champions féminine de la CAF (2025, 2026, 2027), la CAN (U17) CAF TotalEnergies (2026, 2027, 2028) et la CAN (U20) CAF TotalEnergies (2027, 2029, 2031).