Le Wydad nomme Youssef Achami comme assistant de Mokwena

Le comité du Wydad de Casablanca a décidé de l’identité de l’entraîneur assistant du sud-africain, Rulani Mokwena.

Selon nos sources, le bureau du Wydad a conclu un accord préliminaire avec l’entraîneur national, Youssef Achami, pour qu’il occupe le poste d’assistant de Mokwena à partir du prochain match de l’équipe.

L’accord entre les deux parties est finalisé et les contrats devraient être signés prochainement. Pour rappel, Mokwena avait accepté d’avoir un assistant marocain afin de profiter de sa connaissance approfondie du football national et dans le but d’améliorer les résultats de l’équipe.