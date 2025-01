Keylor Navas vers le Wydad ?

Plusieurs agents ont proposé à Hicham Ait Menna, le président du Wydad de Casablanca, de recruter Keylor Navas, l’ancien gardien de but du Real Madrid et du PSG.

Selon une source de Le Site info, le portier costaricien serait intéressé de rejoindre les Rouge et Blanc avec un contrat d’une saison et demi, précisant qu’il souhaite participer à la Coupe du monde des clubs et croiser le fer avec de grands clubs comme Manchester City et la Juventus.

Maintenant, le WAC, bien que déterminé à concrétiser ce transfert historique, ne peut dépasser un certain budget pour enrôler un nouveau gardien de but.

Sans club depuis l’été dernier, Navas a reçu des offres de clubs brésiliens, dont l’équipe de Grêmio et le Deportivo Colo Colo. Mais l’option du Wydad pourrait intéresser le gardien de but qui est installé avec sa petite famille en Espagne. La proximité géographique pourrait en effet jouer en faveur du club casablancais qui cherche à recruter de grands joueurs en prévision du Mondialito prévu en juin prochain aux Etats-Unis.

