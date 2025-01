Raja : le beau message d’adieu d’Anas Zniti (PHOTO)

Le Raja de Casablanca a annoncé, mardi, le départ d’Anas Zniti après dix années de bons et loyaux et services. Sur son compte Instagram, le gardien de but a posté une photo avec tous les titres remportés avec les Verts et s’est fendu d’un long message pour remercier les supporters.

«Il m’est difficile de dire adieu. Mais c’est la loi du football. Depuis que j’ai porté pour la première fois le maillot du Raja Mondial, j’ai trouvé un accueil chaleureux de la part de toutes les composantes du club : responsables, joueurs, staffs techniques, administratifs, médicaux et supporters qui n’ont jamais cessé de m’encourager tout au long de mon parcours. Leur soutien a été notre moteur, aussi bien dans les moments difficiles que dans les instants de joie», a confié Zniti.

«Lorsque j’ai signé avec le Raja, mon rêve était de remporter tous les titres possibles. Grâce à Dieu, j’ai eu l’honneur de gagner plusieurs trophées locaux, continentaux et arabes. Je voulais remporter la Ligue des champions, mais malheureusement, ce rêve ne s’est pas réalisé. Mais j’ai confiance en l’histoire du Raja, cette équipe légendaire au palmarès historique. Je remercie profondément tous ceux qui m’ont aidé à remporter ces titres précieux, si chers à mon cœur. J’exprime ma gratitude à tous les joueurs avec qui j’ai partagé le terrain, aux entraîneurs sous la direction desquels j’ai évolué, ainsi qu’aux présidents avec qui j’ai travaillé au cours de cette période», a précisé le portier.

Et d’ajouter : «J’ai été tellement fier de porter le brassard de capitaine de l’équipe pendant plus de trois ans, un brassard qui avait été porté avant moi par des légendes telles que le regretté Abdelmajid Dolmy, Abdellatif Jrindou, Mustapha Moustawdae, Mohamed Oulhaj et d’autres figures emblématiques. J’espère avoir accompli mon devoir envers l’équipe et envers les supporters fidèles. Anas Zniti, qui est arrivé à Casablanca en 2015, n’est plus la même personne. Ce changement est le fruit du soutien de ces supporters incroyables et de ce club historique auquel j’ai eu l’honneur d’appartenir pendant une décennie. Je ne vous dis pas adieu, mais à bientôt».

H.M.