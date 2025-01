Les clubs français s’arrachent les lauréats de l’Académie Mohammed VI

Porteuse d’un projet révolutionnaire en matière de prospection et de formation des jeunes sportifs au Maroc, l’Académie Mohammed VI de football s’est imposée au fil des ans comme un vivier incontournable de talents qui font aujourd’hui le bonheur des clubs aux niveaux national et international.

Grâce à une formation complète combinant excellence technique, discipline tactique et éducation scolaire, cette prestigieuse institution prépare ses lauréats à s’intégrer au plus haut niveau mondial. Ainsi, nombreux sont les joueurs formés à l’Académie qui évoluent dans des clubs européens, avec une préférence marquée pour la France.

En effet, l’approche adoptée, inspirée des standards internationaux, attire chaque année l’attention de célèbres écuries, notamment en France (Ligue 1 et 2) où ces pépites se démarquent par une qualité technique et une mentalité de travail qui enrichissent les clubs de l’Hexagone.

Des trajectoires inspirantes

Enfant prodige de cette fabrique de champions, le désormais indéboulonnable fer de lance de la défense des Lions de l’Atlas, Nayef Aguerd, est un exemple éloquent de cette réussite notable. Après son passage à Dijon, il a connu une ascension fulgurante, se faisant un nom d’abord au Stade Rennais avant de rejoindre West Ham, en Angleterre, pour un transfert estimé à 35 millions d’euros. Il illustre de manière éloquente l’impact de cette institution sur les carrières internationales.

En 2023, une dizaine de joueurs issus de l’Académie Mohammed VI étaient recensés dans des clubs français. Angers SCO, en particulier, s’est distingué en intégrant plusieurs jeunes talents marocains dans son effectif, à l’image du virevoltant Azzedine Ounahi, qui a aussitôt tapé dans l’œil de l’Olympique de Marseille, devenant un joueur clé de Ligue 1.

Les success-stories issues de l’Académie Mohammed VI se multiplient et ne se comptent plus. Youssef En-Nesyri, bien qu’ayant rejoint directement le championnat espagnol (Malaga), puis devenu attaquant vedette du FC Séville et pilier de l’équipe nationale marocaine, est emblématique des standards de formation de l’Académie.

Oussama Targhaline (FC Havre), Alaa Bellarouch (RC Strasbourg), Abdelhamid Aboudlal (Stade Rennes), Yassine Khalifi (LOSC Lille) ou encore le très récent Hamza Koutoune qui a signé cette semaine à l’OGC Nice… la liste des lauréats de l’Académie Mohammed VI que les clubs français s’arrachent ne fait que s’allonger.

“L’engouement des clubs des Ligues 1 et 2 pour les jeunes talents issus de l’Académie Mohammed VI repose sur plusieurs raisons, qui témoignent de la qualité exceptionnelle de la formation dispensée dans cette institution spécialisée de la formation d’élite”, témoigne l’expert marocain Yassine Echahdi, membre de la Fédération internationale de l’histoire et des statistiques de football (IFFHS).

Des infrastructures et un encadrement exemplaires

Bâtie sur une superficies de 18 hectares, l’Académie Mohammed VI dispose d’infrastructures et d’installations modernes qui rivalisent avec les meilleurs centres de formation au monde, avec un suivi individualisé pour maximiser le potentiel des jeunes joueurs.

“L’Académie Mohammed VI est dotée d’infrastructures modernes et d’un encadrement de haut niveau, avec des entraîneurs qualifiés, des méthodes d’entraînement avancées et des programmes adaptés aux standards internationaux”, a relevé l’expert marocain résidant à Strasbourg dans une déclaration à la MAP, notant que les joueurs formés à l’Académie reçoivent une excellente maîtrise technique, tactique et physique, les rendant immédiatement compétitifs dans des championnats de haut niveau même très jeunes.

Echahdi a fait observer que les entraîneurs exerçant au sein de l’Académie, souvent issus du football d’élite, adoptent des méthodes d’entraînement modernes, alignées sur les exigences des clubs européens, notant que l’accent est mis sur la technicité, la rigueur tactique et le développement mental, offrant aux joueurs une préparation optimale pour les compétitions internationales.

En plus de la formation sportive, l’académie met l’accent sur le développement personnel, les valeurs comme la discipline, et l’éducation scolaire. Cela forge des joueurs équilibrés, capables de s’adapter rapidement à des environnements exigeants, comme ceux des Ligues 1 et 2, a-t-il dit.

A cet égard, l’expert international a salué le rôle clé joué par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) dans l’accompagnement et la valorisation du travail réalisé par l’Académie Mohammed VI, se félicitant de cette collaboration étroite entre les différents intervenants, « un modèle exemplaire de synergie au service du développement des jeunes talents”.

Une ambition sans limite

Bien plus qu’un centre de formation d’élite, l’Académie Mohammed VI de football présente une stratégie visionnaire pour positionner le Maroc comme un acteur majeur du football mondial. En fournissant des talents de qualité aux clubs français, et partout ailleurs, en Europe surtout, elle met en lumière le potentiel du football marocain.

A cet égard, Yassine Echahdi met en avant la vision éclairée du roi Mohammed VI “qui a su anticiper et préparer l’avenir du sport au Maroc avec une stratégie exemplaire”, notant que la création de l’Académie Mohammed VI de football symbolise cette vision avant-gardiste.

“En investissant dans la formation des jeunes talents, le Souverain a jeté les bases d’un développement durable, non seulement pour le football marocain, mais aussi pour l’influence du pays à l’échelle internationale”, se félicite-t-il.

Cette transformation dépasse le simple cadre sportif. Elle reflète une ambition nationale portée par le roi, visant à inspirer la jeunesse, promouvoir les valeurs de discipline et d’excellence et renforcer l’image du Maroc sur la scène internationale.

Les lauréats de l’Académie incarnent ainsi l’intégration réussie dans le football européen, non seulement par leurs performances sportives, mais aussi par leur capacité à devenir des leaders au sein de leurs équipes respectives. Ce succès renforce le rayonnement de leur maison-mère et contribue à l’attrait des jeunes marocains pour le football professionnel.

L’Académie Mohammed VI ne se contente pas pour autant de ses succès actuels. En diversifiant ses partenariats avec d’autres Ligues européennes, elle s’apprête à jouer un rôle central dans la sphère du ballon rond de haut niveau et de se frayer une place de choix dans l’échiquier footballistique mondial.

Et le futur de cette grande Institution, qui suscite respect et admiration, semble encore plus prometteur avec un intérêt croissant des recruteurs européens, ce qui devrait en faire une référence mondiale en matière de formation, tout en contribuant à l’essor du football marocain, aujourd’hui devenu une source de fierté pour toute la nation et un modèle pour de nombreux pays.

