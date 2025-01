Supercoupe d’Espagne: revivez le sacre du Barça face au Real Madrid (VIDEO)

Le FC Barcelone a surclassé le Real Madrid 5-2 dimanche soir à Jeddah, en Arabie saoudite, et décroché la 15e Supercoupe d’Espagne de son histoire, un record.

Rapidement, c’est le Real Madrid qui a pris les devants dans cette rencontre avec une frappe de Kylian Mbappé sur le poteau de Szczęsny (5e).

Cependant, la réaction de l’équipe de Hansi Flick a commencé par un beau but de Lamine Yamal à la 22e minute, puis un penalty de Camavinga sur Gavi a permis à Lewandowski de renverser le score à la 36e minute. Trois minutes plus tard, Raphinha a dégagé de la tête une belle passe de Koundé et dans les arrêts de jeu, alors que le temps était compté, Baldé a creusé le score grâce à une belle passe de l’homme du match Raphinha.

Au début de la deuxième mi-temps, l’attaquant brésilien marque son deuxième but et cinquième de son équipe.

Après l’exclusion du gardien barcelonais Szczesny pour avoir fauché Mbappé, Rodrygo a réduit l’écart sur coup franc (60e) mais les tenants du titre n’ont pas pu renverser le match.

Bien plus forts que leurs rivaux historiques, les hommes du coach Allemand Hansi Flick remportent ainsi leur premier trophée en 2025.

S.L.