Un autre gardien de but dans le viseur du Wydad

Les négociations se poursuivent entre le Wydad de Casablanca et l’AS FAR pour le recrutement de Mehdi Benabid lors du prochain mercato hivernal.

Selon une source de Le Site info, le WAC a mis en place un plan B en cas d’échec des négociations avec le club militaire, précisant que Alae Bellaârouch, le gardien de but de la sélection olympique qui évolue dans les rangs de Strasbourg, est dans le viseur des Rouge et Blanc. « Maintenant, le WAC est plus intéressé par les services de Benabid et fait des pieds et des mains pour l’enrôler durant la prochaine fenêtre de transferts. Le club estime que l’AS FAR finira pas lâcher le portier vu qu’il a, à sa disposition, Ayoub El Khayati et Hamza Hamyani », assure-t-on.

Rappelons qu’un dirigeant du WAC a indiqué que les négociations se déroulent bien, précisant Mehdi Benabid a donné son feu vert pour rejoindre les Rouge et Blanc. L’accord pourrait inclure, apprend-t-on, le transfert d’un joueur du Wydad vers l’AS FAR, en plus d’une somme d’argent. D’autres postes seront également renforcés à la demande de l’entraîneur sud-africain Rulani Mokwena, précise notre source.

Le Wydad est à la recherche d’un gardien de but suite à la baisse du niveau de son portier Youssef El Moutie. Cette situation a poussé le coach à le remplacer, lors du dernier match face au MAT, par le jeune gardien Omar Agzdaou.

Par ailleurs, les gardiens Abdelali El Mohammadi et Aboubakar Bah s’apprêtent à mettre fin à leur aventure au Wydad lors de la prochaine fenêtre de transferts.

H.M.