Quel avenir pour Hafid Abdessadek au Raja ?

L’entraîneur intérimaire du Raja de Casablanca, Hafid Abdesadek, a réussi à conduire l’équipe à une victoire contre Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud, ravivant ainsi les chances de qualification des Verts pour les quarts de finale de la Ligue des champions africains.

Une source a confirmé à le Site Info que certains membres du club ainsi que des responsables réclament que le prochain match contre l’AS FAR sera décisif pour prendre une décision définitive sur l’avenir d’Abdesadek avec le Raja.

Il a été précisé que ces membres considèrent qu’une victoire contre l’AS FAR et une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions inciteraient la direction du club à nommer Abdesadek comme entraîneur permanent, et non intérimaire.

Cela fait suite à ses bons résultats avec le Raja par le passé, bien que la décision à l’époque ait été de douter de ses capacités, ce qui a conduit à l’embauche de Ricardo Sá Pinto, qui n’a pas réussi avec l’équipe.

La volonté actuelle est d’éviter de répéter cette erreur si Abdesadek s’avère être un entraîneur efficace pour le club.