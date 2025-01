Mehdi Benabid sur les tablettes du Wydad

Le Wydad de Casablanca est en négociations avancées avec l’AS FAR pour s’attacher les services de Mehdi Benabid lors du mercato estival.

Dans une déclaration à Le Site info, un dirigeant du WAC a indiqué que les négociations se déroulent bien, précisant que le gardien de but a donné son feu vert pour un transfert chez les Rouge et Blanc. L’accord pourrait inclure, apprend-t-on, le transfert d’un joueur du Wydad vers l’AS FAR, en plus d’une somme d’argent. D’autres postes seront également renforcés à la demande de l’entraîneur sud-africain Rulani Mokwena, précise notre source.

A noter que le Wydad est à la recherche d’un gardien de but suite à la baisse du niveau de son portier Youssef El Moutie. Cette situation a poussé le coach à le remplacer, lors du dernier match face au MAT, par le jeune gardien Omar Agzdaou.

Par ailleurs, les gardiens Abdelali El Mohammadi et Aboubakar Bah s’apprêtent à mettre fin à leur aventure au Wydad lors de la prochaine fenêtre de transferts.

H.M