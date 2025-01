Raja: Gamondi monte au créneau

Alors que Miguel Angel Gamondi a paraphé son contrat par une signature électronique pour prendre les rênes du Raja de Casablanca, les dirigeants ont finalement changé d’avis.

Selon une source de Le Site info, l’entraîneur argentin réclame une indemnité financière conformément aux termes du contrat électronique qu’il a signé avec le club. Gamondi aurait même menacé de porter l’affaire devant la FIFA vu que le contrat électronique constitue une preuve suffisante pour faire valoir ses droits.

Cette affaire a ainsi mobilisé les dirigeants du Raja qui, aujourd’hui, tentent tant bien que mal de parvenir à un accord et éviter un nouveau litige.

Ce retournement du situation est causé par un désaccord sur la durée du contrat. Si Gamondi, qui devait atterrir lundi à Casablanca pour finaliser tous les détails, a signé pour 18 mois, les dirigeants préfèrent que le contrat arrive à terme en fin de saison.

Adil Hala et son bureau poursuivent leur gestion aléatoire et ont même ouvert les négociations avec Juan Carlos Garrido pour remplacer Ricardo Sa Pinto au poste d’entraîneur. Cette affaire pourrait davantage plomber le Raja qui mène une course contre la montre pour régler ses litiges et lever l’interdiction de recrutement.

H.M.