Un club français ne lâche pas Hakim Ziyech

Le Stade rennais souhaite à tout prix s’attacher les services de Hakim Ziyech qui semble vivre ses derniers jours avec Galatasaray.

Selon la presse française, le club tient à recruter l’international marocain lors du prochain mercato hivernal, précisant que l’entraîneur Jorge Sampaoli estime que Ziyech est capable de renforcer son effectif et a ainsi recommandé sa signature.

Plusieurs médias assurent également que le torchon brûle entre Galatasaray et le joueur et que les deux parties souhaitent acter une séparation lors de la prochaine fenêtre de transferts. En manque de temps de jeu, Hakim Ziyech traverse une mauvaise passe que ce soit en club ou en sélection. Il n’est en effet plus convoqué par Walid Regragui lors des derniers stages de préparation des Lions de l’Atlas et ne dispute plus de matchs avec Galatasaray.

Rappelons que dans un échange avec un journaliste de la chaîne Spor Gecesi Digital, l’international marocain aurait taclé le club et l’entraîneur Okan Buruk.

«C’est fini avec Galatasaray. Je ne suis pas heureux. D’ailleurs, j’ai annoncé à tout le monde que je quitterai le club en janvier», aurait confié Ziyech, indiquant qu’il «n’a désormais plus de comptes à rendre et qu’il fait ce qu’il veut».

Le joueur aurait également tiré à boulets rouges sur son entraîneur, Okan Buruk. « Je n’ai jamais vu un entraîneur aussi faible. Je regrette tellement d’avoir rejoint Galatasaray. Les résultats ne m’intéressent plus. J’aurais dû quitter le club en début de saison. Mais ils m’en avaient empêché», aurait-il souligné.

H.M.