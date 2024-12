Nouvelle vision pour gérer la violence dans les stades au Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Centre d’études en droits humains et démocratie (CEDHD) et le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF) ont présenté, jeudi à Rabat, une étude intitulée « Gestion sécuritaire de la violence et du hooliganisme dans les stades au Maroc: une approche globale ».

Cette étude vise à accompagner l’expérience marocaine en matière de gestion sécuritaire de la violence dans les stades, en vue d’élaborer une approche basée sur les meilleures pratiques à l’échelle internationale.

En effet, la lutte contre le hooliganisme dans les stades et la garantie d’un environnement sportif sûr exigent une stratégie globale, fondée sur la bonne gouvernance, en ce qui concerne les mesures à prendre pour la gestion des installations sportives.

Pour ce faire, il est nécessaire de traiter le phénomène de la violence dans les stades et leurs alentours selon une approche ne se limitant pas aux mesures répressives, mais incluant également l’action éducative, la sensibilisation sociale et l’amélioration des installations sportives, en impliquant l’ensemble des parties prenantes.

L’étude propose de renforcer le cadre législatif, à travers la coordination, l’élaboration, l’évaluation et la révision du cadre législatif et réglementaire relatif aux dispositions nationales régissant la sécurité, la sûreté et les services dans les compétitions sportives.

Il s’agit également de consolider la pratique conventionnelle du Maroc dans le domaine des droits de l’homme, tout en adaptant la législation nationale aux normes internationales.

Elle appelle aussi à combattre la violence par l’éducation et l’information, en mettant en œuvre la recommandation du Conseil économique, social et environnemental relative à l’ouverture des canaux de communication avec les supporters et à bâtir une relation positive entre le public et les principaux acteurs dans le domaine sportif, en considérant les supporters non seulement comme des spectateurs, mais comme étant une composante essentielle de l’identité sportive des clubs.

S’exprimant à cette occasion, le président du CEDHD, Habib Belkouch, a souligné que l’objectif de cette étude est d’accompagner les grands chantiers sportifs du Maroc, dans leurs différentes dimensions, notant que le Centre s’est concentré sur le volet relatif à la gestion de la violence et du hooliganisme.

L’attention portée à la dimension sécuritaire dans la gestion du hooliganisme dans les stades est l’un des axes principaux pour le succès des événements sportifs que le Maroc s’apprête à accueillir entre 2025 et 2030, a-t-il insisté, ajoutant que la réussite de ce chantier n’exige pas une approche sécuritaire fermée, mais plutôt une approche sécuritaire ouverte et intégrée, engageant l’ensemble des parties concernées par cette question.

De son côté, Cécile Lagoutte, responsable des programmes Maroc au DCAF (Programme Manager Morocco), a indiqué qu’en dépit de la propagation de la violence dans les stades, plusieurs solutions existent grâce à une approche multidimensionnelle basée sur la gouvernance de la sécurité et l’actualisation des textes législatifs et des conventions internationales.

Elle a également mis l’accent sur l’importance d’une politique inclusive à travers le dialogue et la communication, soulignant que cette étude représente un outil pertinent en faveur des politiques publiques, visant à renforcer les acquis et à proposer de nouveaux mécanismes et approches pour mieux faire face à ce phénomène.