Raja : le départ de l’Algérien Yousri Bouzok acté ?

Le Raja Club Athletic (RCA) traverse une crise de résultats ces derniers temps, mais également une crise dans les vestiaires.

Une source a indiqué au site « Site Info » que le joueur algérien, Yousri Bouzok, demande une réunion avec le comité directeur du club pour clarifier sa situation, à l’approche du mercato hivernal.

La même source a ajouté que le joueur souhaite se séparer du Raja et exige le paiement de ses droits afin de partir et rejoindre une autre équipe.

Les supporters du Raja expriment de plus en plus leur mécontentement face à la situation et aux agissements du joueur algérien, surtout après la baisse de ses performances cette saison, avant qu’il ne soit écarté des matchs de l’équipe.