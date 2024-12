Maniema-Raja, AS FAR-Mamelodi: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (Ligue des champions)

L’AS FAR et le Raja de Casablanca aborderont la 2-ème journée de la phase de poules de la Ligue des Champions d’Afrique avec des desseins distincts. Les Militaires viseront un 2-ème succès consécutif en accueillant le Mamelodi Sundowns, tandis que les Verts chercheront leur première victoire chez les Congolais de l’AS Maniema.

Ainsi, les deux représentants du Maroc en Ligue des Champions logés dans le même groupe, tenteront de s’accaparer les 3 points de la victoire pour se positionner dans la course vers le tour suivant.

Dans ce sens, les hommes de Hubert Velud aborderont ce match, qui se déroulera au stade El Abdi d’El Jadida pour atteindre le 6è point et s’assurer la première place du groupe, après leur victoire face au Raja de Casablanca lors du premier match (2-0).

Il est bien évident que l’AS FAR, armée de l’expérience et du réalisme requis lors des grands rendez-vous continentaux, reste brillante dans tous les secteurs du jeu pour faire face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, en quête de leur première victoire après un nul amer lors de la première journée.

Dans l’autre match, les champions du Maroc en titre semblent enfin trouver leur rythme et l’équilibre pour l’emporter face aux Congolais de l’AS Maniema.

En effet, le Raja fait le déplacement en République démocratique du Congo, après une belle victoire en Botola Pro « Inwi » D1 face au Hassania Agadir. Une bonne nouvelle qui pourrait se refléter positivement sur le mental de l’équipe casablancaise avant la bataille de « Kinshasa ».

En revanche, Maniema demeure la surprise par excellence du groupe, après avoir raté de peu la victoire face à Sundowns lors de la première journée.

Chez eux et devant leur public, les Congolais tenteront de réaliser un exploit inédit face à un Raja qui vient pour gagner.

Le coup d’envoi du match Maniema-Raja sera donné à 14 heures et de l’AS FAR-Mamelodi à 20 heures. La première rencontre sera retransmise sur Arryadia TNT/HD et beIN Sports HD7 et la seconde sur Arryadia TNT/HD et beIN Sports HD 7.

