Abdellatif Jrindou prend les rênes du CODM

Abdellatif Jrindou a été désigné nouvel entraîneur du COD Meknès, en remplacement du Tunisien Abdelhay Ben Soltane, a annoncé, mercredi, le club de la capitale ismaélienne sur ses réseaux sociaux.

Les résultats du CODM lors des dernières journées de la Botola Pro « Inwi » D1, notamment la défaite face à l’Olympic Safi et le nul face au Chabab Mohammedia au Stade d’honneur, ont précipité le départ du technicien tunisien, congédié mardi.

Promu cette saison en Botola D1, le CODM n’a pas réussi à trouver son rythme de croisière. Il stagne en bas du tableau (14è place) avec 14 points.

Ancien international marocain et icône du Raja de Casablanca avec lequel il a soulevé plusieurs trophées nationaux et continentaux, Abdellatif Jrindou a un parcours de plus en plus riche en tant que coach.

Il avait déjà pris les commandes, notamment, de la sélection marocaine (U17), de la JS Massira, du Maghreb de Fès et du Moghreb de Tétouan.

