Jet Ski : tour d’horizon sur la Coupe Mohammed VI à Agadir (PHOTOS)

Dans le cadre de la commémoration de l’Indépendance du Royaume et conformément à son programme annuel, la Association Marocaine de Jet Ski d’Agadir, affiliée à la Fédération Royale Marocaine des Sports Nautiques à Moteur, a organisé, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Coupe Mohammed VI Internationale de Jet Ski à agadir . Cet événement s’est déroulé du 18 au 24 novembre 2024, sur le plage d’Agadir, en présence de plus de 50 participants représentant le Maroc, la France, les Seychelles, le Japon, la Belgique, l’Estonie et la Pologne.

Cette compétition a été marquée par une intense bataille sportive entre les participants, dans une ambiance de passion et de ferveur, attirant un large public d’amateurs de ce sport. En parallèle de la compétition officielle, plusieurs sessions de formation et d’ateliers pratiques ont été organisées à l’attention des élèves des établissements scolaires publics et privés. Ces sessions ont été encadrées par le directeur technique de la Fédération Royale Marocaine des Sports Nautiques à Moteur, qui a dispensé des cours théoriques et pratiques, dans le but de rendre ce sport plus accessible au plus grand nombre, notamment dans les écoles et universités, en application de l’accord de partenariat signé entre l’Association Marocaine de Jet Ski d’Agadir, l’Université Ibn Zohr et l’École Nationale de Commerce et de Gestion d’Agadir.

Résultats techniques de l’édition 2024 :

Catégorie Challenge Professionnels :

1.Khalil Seddini (Maroc, Association de Salé)

2.Nabil Broka (Maroc, Association de Salé)

3.Reda Hammadi (Maroc, Association Marocaine de Jet Ski d’Agadir)

Catégorie Ski Stock Seniors :

1.Matthias Reinas (Estonie)

2.Zakaria Akhniche (Maroc)

3.Wassim El Rouichi (Maroc, Association de Salé)

4.Reda Hammadi (Maroc, Association Marocaine de Jet Ski d’Agadir)

Catégorie Amateurs Seniors :

1.Al Zahabi Iddi (Maroc, Association Marocaine de Jet Ski d’Agadir)

2.Jamal Ben Meryem (Maroc, Association de Salé)

Catégorie Juniors :

1.Osama Broka (Maroc, Association de Salé)

2.Lin Korhashi (Japon)

3.Adnan Firdas (Maroc, Association de Rabat)

Catégorie Féminines :

1.Miriam Abir (Maroc, Association Marocaine de Jet Ski d’Agadir)

2.Rim Hammadi (Maroc, Association Marocaine de Jet Ski d’Agadir)

3.Amira Hammam (Maroc, Association Marocaine de Jet Ski d’Agadir)

4.Anya Giesmek (Pologne)

Cérémonie de clôture :

Pour marquer la fin de cet événement international, une cérémonie de remise des prix a eu lieu sur la plage d’Agadir, en présence de M. Saïd Amzazi, Wali de la région Souss-Massa, accompagné d’une délégation officielle. La cérémonie a été couronnée par un spectacle aérien inédit de DRONE SHOW, qui a illuminé le ciel d’Agadir de magnifiques tableaux en hommage à la fête de l’Indépendance. Cette prestation artistique a été particulièrement appréciée par les nombreux spectateurs présents sur la plage.

Abdelhalim ELAIDI, Président de l’Association Marocaine de Jet Ski d’Agadir et de la Fédération Royale Marocaine des Sports Nautiques à Moteur, a tenu à exprimer ses remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI ,que Dieu l’Assiste , ainsi qu’à M.Saïd Amzazi ,Wali de la Région Souss Massa, M.le Président de la Région Souss Massa , M.le Président du Conseil Communal d’Agadir.M.le Colonel Major de la Gendarmerie Royale , Colonel Major des Forces Auxiliaires, Colonel Major de la Protection Civile , les autorités et les élus et à ceux qui ont participé à la réussite de l’événement.