Ligue des Champions : où et quand suivre Raja/AS FAR?

Par LeSiteinfo avec MAP

Les yeux des férus du ballon rond africain seront braqués, mardi et mercredi, sur les matches de la 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération Africaine de football (CAF) qui promettent des face-à-face passionnants, notamment pour les trois représentants du football marocain.

En Ligue des Champions, le choc entre le Raja Casablanca et l’AS FAR (groupe B), prévu mardi au stade Larbi Zaouli de Casablanca (20h00) sera l’attraction de cette journée, d’autant plus qu’il opposera deux mastodontes du football marocain et africain qui aspirent à aller loin dans cette compétition. Le match sera diffusé sur la chaîne Arryadia.

Pour le Raja, triple vainqueur de la compétition (1989, 1997 et 1999) et qui traverse une période de vaches maigres, ponctuée par cinq matches nuls consécutifs en Botola Pro D1, dont le dernier en date a été face à son voisin du Wydad Casablanca (1-1), la victoire dans ce match pourrait relancer sa saison cauchemardesque, lui qui a battu tous les records la saison écoulée en remportant le titre de la Botola sans concéder la moindre défaite.

Si les dirigeants du club ont jeté leur dévolu sur le technicien portugais Ricardo Sá Pinto, en octobre dernier, en remplacement du Bosniaque Rusmir Cviko, les Vert et Blanc sont toujours à la recherche de leur rythme de croisière afin de signer leur vrai départ.

Actuel troisième de la Botola Pro, l’AS FAR veut, de son côté, renouer avec les sacres africains, elle qui compte à son palmarès une Ligue des champions (1985) et une Coupe de la CAF (2005). Éliminée au 2è tour de la précédente édition de la Ligue des champions, l’AS FAR aspire à faire mieux cette année et atteindre le prochain tour de la compétition interclubs phare de la CAF.

Dans leur poule, Raja et AS FAR auront affaire à un autre prétendant sérieux à l’un des deux tickets de qualification au tour suivant, en l’occurrence les Sud-africains de Mamelodi Sundowns. Néanmoins, les deux clubs marocains doivent se méfier des Congolais de l’AC Maniema Union qui peuvent jouer les trouble-fêtes.

En Coupe de la CAF, la RS Berkane, qui connait cette année l’un de ses débuts de saison les plus réussis en Botola, en caracolant seule en tête, devançant de huit points son dauphin, le Maghreb Fès, accueillera la formation angolaise de CD Lunda Sul, mercredi (20h00) au stade municipal de Berkane pour le compte du groupe B.

Les Berkanis, finalistes malheureux de la dernière édition de cette compétition face au Zamalek d’Egypte, disposent de tous les atouts afin de sortir vainqueurs de ce match, à savoir un public acquis à leur cause et un moral au beau fixe.

Le club de l’Oriental évoluera dans ce groupe aux côtés également du Stade Malien et de Stellenbosch d’Afrique du Sud.