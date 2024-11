CAF: Patrice Motsepe remercie le roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe a affirmé que la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2024) dames de football sera la « meilleure » et la « plus réussie » dans l’histoire de la compétition.

« Le football féminin africain a atteint des niveaux mondiaux », a assuré le président de la CAF, à son arrivée vendredi à l’aéroport Rabat-Salé pour assister au tirage au sort de la CAN féminine Maroc-2024 et à la finale de la Ligue des Champions féminine, qui opposera samedi l’AS FAR au TP Mazembe. « Les pays africains se déplaceront au Maroc afin de célébrer cette grand-messe du football africain », a-t-il lancé, soulignant que les prochaines CAN masculine et féminine qui se tiendront dans le Royaume doivent enregistrer des taux d’audience élevés par rapport aux précédentes éditions.

Il a rappelé, dans ce sens, que la dernière CAN organisée en Côte d’Ivoire a attiré environ 1 milliard 400 millions de téléspectateurs dans le monde, faisant noter que la compétition connaitra, sans aucun doute, des taux d’audience beaucoup plus importants, à la faveur des atouts dont regorge le Royaume, « un pays exceptionnel et l’une des meilleures destinations touristiques du continent ». Le président de la CAF, qui a été accueilli par le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a encensé les efforts de la Fédération pour la promotion du football marocain et africain, se disant « heureux » de revenir au Maroc, « mon deuxième pays ».

Il a mis en avant, sous cette rubrique, l’initiative du Maroc d’abriter des matches internationaux des sélections africaines ne disposant pas de stades homologués, adressant à cet égard ses remerciements au roi Mohammed VI et à l’ensemble du peuple marocain. Après avoir rappelé que la sélection marocaine est entrée dans l’histoire en se hissant au dernier carré du Mondial Qatar-2022, pour la première fois dans l’histoire du football africain, il a indiqué que l’exploit des Lions de l’Atlas a constitué une source de fierté pour l’Afrique tout entière.

S’agissant de l’organisation conjointe du Mondial-2030 par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, Motsepe a indiqué que cette Coupe du monde constituera « un moment historique, un exploit inédit et une source de fierté, non seulement pour les citoyens marocains mais pour tous les peuples africains ».

