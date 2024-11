Première édition de Darb Race, le 8 décembre prochain à Dar Bouazza

L’association “Darb Event” organise la première édition de “Darb Race, la course sea, sun and run” le dimanche 8 décembre à partir de 8H à Dar Bouazza. Une course pour tous avec deux distances proposées : 10 et 21km.

Darb Race n’est pas une compétition comme les autres. En plus de fédérer la communauté des coureurs au Maroc, cet événement entend célébrer une région en pleine mutation, fière de son histoire et ouverte sur l’avenir : Dar Bouazza.

“Nous sommes convaincus que le sport est un puissant levier de développement. Dans les cinq prochaines années, notre pays organise une Coupe d’Afrique et une Coupe du monde. Comme dans toutes les régions du pays, de grands chantiers d’infrastructure sont lancés à Dar Bouazza et à

Casablanca. Il est de notre responsabilité, en tant que sportifs et de promoteurs d’événements sportifs, d’accompagner cette dynamique à travers des animations de qualité, ouverts et accessibles pour tous”, explique Moulay Ahmed Iraqui, président de l’association Darb Event.

Darb Race est en effet un événement porté par des sportifs, des entrepreneurs et des acteurs associatifs intimement convaincus que le sport est un levier majeur de développement, de promotion des territoires et d’intégration. Pour l’occasion, des moyens importants sont mobilisés pour réussir ce grand événement sportif. Le parcours, officiellement homologué, est ainsi piétonnisé et sécurisé à 100%. Des stations de ravitaillement, de secours et d’animation musicale sont prévus tout au long du parcours.

Ce dernier a été étudié pour être parfaitement plat et bordant, de bout en bout, le littoral de Dar Bouazza offrant ainsi aux participants un cadre agréable de course et de promenade pour les supporters et les visiteurs.

2000 participants sont en effet attendus pour cette première édition. “Le comité d’organisation est à 100% constitué de sportifs, de coureurs et de marathoniens. Nous voyageons et voyons régulièrement comment sont organisées les courses à l’international. Notre ambition est de tendre vers les mêmes standards et nous y arrivons que ce soit en termes de parcours, de sécurité, de qualité des t-shirts ou des médailles, etc. Nous y arrivons surtout grâce au soutien de la grande communauté de coureurs nationaux, l’engagement de nos sponsors et la collaboration précieuse des autorités

locales et des services de sécurité”, explique Farid Benlafdil, directeur de la course.

Darb Race est enfin une course à la fois écologique et solidaire. Elle est en effet précédée d’une grande opération “Nettoyage de plage” le dimanche 24 novembre.

200 dossards solidaires sont gracieusement distribués aux participants locaux n’ayant pas les moyens de participer à la course. Pour les inscriptions et pour davantage d’information, merci de visiter le

site web : www.darbevent.com