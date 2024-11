Botola : leader provisoire, Berkane veut garder les pieds sur terre

L’entraîneur de la Renaissance de Berkane, Mouine Chaâbani, a adressé un avertissement aux supporters de la RSB après avoir terminé le premier tiers de la saison en tête du championnat national.

« Rien n’est encore décidé, et les supporters ne doivent pas célébrer cette première place, car rien n’est encore accompli. », a prévenu Chaâbani à la presse. Et de poursuivre : « Nous sommes toujours en compétition, qui reste intense, et il est prévu que l’adversité s’accentue dans les dernières journées du championnat. Par conséquent, il est nécessaire d’aborder cela avec sérieux et humilité et de reporter les célébrations au moment opportun. »

La Renaissance de Berkane occupe actuellement la première place du championnat national avec 23 points, soit 5 points d’avance sur son poursuivant, le Maghreb de Fès, et 7 points d’avance sur le troisième, l’AS FAR.