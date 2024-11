Coup dur pour les Lions de l’Atlas: Nayef Aguerd blessé

Nayef Aguerd a contracté une blessure jeudi, lors du match qui a opposé la Real Sociedad à Viktoria Plzen, en Ligue Europa.

Selon l’entraîneur Imanol Alguacil, la blessure d’Aguerd, qui survient deux jours avant la rencontre face au FC Barcelone, est compliquée. «Il subira ce vendredi les examens médicaux nécessaires pour déterminer la nature de sa blessure et la durée de son absence. Il ne pourra certainement pas jouer face au Barça dimanche prochain», assure le journal espagnol Marca.

A noter que Nayef Aguerd ralliera lundi le complexe Mohammed VI de Maâmora, où se déroulera le stage de préparation des Lions de l’Atlas pour les matchs face au Gabon et au Lesotho. Le staff médical de la sélection nationale examinera la blessure du défenseur et décidera s’il pourra prendre part aux deux rencontres comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025.

H.M.