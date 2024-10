Pour Eliesse Ben Seghir, « aucun club en France, ne joue mieux que Monaco »

Le joueur international marocain Eliesse Ben Seghir a affirmé que le Paris Saint-Germain n’est pas le seul favori pour remporter le titre de la Ligue 1 cette saison, soulignant que son club, l’AS Monaco, dispose des atouts nécessaires pour être un sérieux prétendant.

Dans une interview accordée au journal « L’Équipe », Ben Seghir a déclaré : « Aucun club ne joue mieux que Monaco. Peut-être qu’il y a une autre équipe du même niveau, mais je ne vois pas d’équipe qui joue mieux que nous. » L’attaquant des Lions de l’Atlas a ajouté : « Nous formons une équipe solide et dangereuse quand nous jouons de manière cohérente et appliquons les consignes de notre entraîneur. Tout le monde parle du PSG, mais Monaco est bien là, et nous nous battrons pour atteindre notre objectif. »

Ben Seghir a également salué le niveau de son compatriote Achraf Hakimi, le considérant comme un modèle, un grand frère et une source d’inspiration. Il s’attend à une grande compétition cette saison entre le PSG et Monaco, sachant que le club parisien est actuellement en tête avec 23 points, avec trois points d’avance sur Monaco.