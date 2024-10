Yassine Bounou sera-t-il prêt pour le prochain stage des Lions ?

Walid Regragui s’apprête à dévoiler la liste des joueurs retenus pour les matchs, prévus en novembre prochain, face au Lesotho et au Gabon, en marge des éliminatoires de la CAN 2025.

Blessé lors du dernier match des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou va-t-il manquer le prochain stage de préparation de la sélection nationale ? Dans un communiqué, Al Hilal a tenu à rassurer sur l’état de santé du gardien de but, indiquant qu’il s’est rétabli de sa blessure. Le club saoudien a également assuré que Bounou a entamé des entraînements spéciaux et sera bientôt opérationnel. Cette annonce signifie que Walid Regragui pourra compter sur les services du gardien de but lors des deux prochaines rencontres des Lions de l’Atlas.

Rappelons que Yassine Bounou a éprouvé une douleur musculaire lors du match face à la Centrafrique et a dû laisser sa place à Munir Mohamedi. Après avoir subi les examens nécessaires, le portier a décidé de s’envoler en Arabie Saoudite pour recevoir les soins appropriés.

H.M.