L’Inter et l’AC Milan envisagent de construire un nouveau stade

Par LeSiteinfo avec MAP

Les deux clubs italiens de football, l’Inter et l’AC Milan, examinent la possibilité de construire un nouveau stade à proximité de San Siro, terrain qu’ils partagent sans pour autant vouloir rénover, indique la municipalité de Milan.

Des dirigeants des deux clubs milanais ont été reçus mardi à Rome par les ministres de la Culture, Alessandro Giuli, et des Sports, Andrea Abodi, à qui ils ont présenté « le scénario de la construction d’un nouveau stade dans le quartier de San Siro », selon un communiqué de la municipalité.

Ce projet prévoit de même le développement des zones environnantes, et en vue d’accroître leurs recettes commerciales, l’Inter Milan, champion d’Italie en titre, et l’AC Milan veulent quitter San Siro, de son vrai nom stade Giuseppe-Maezza, une spectaculaire cathédrale de béton de 80.000 places construite en 1926, mais ne répondant plus à leurs besoins.

Les deux clubs avaient refusé, le mois dernier, un projet de rénovation de San Siro, présenté par le groupe de BTP WeBuild à la demande de la mairie de Milan, projet qualifié de trop onéreux.

Le stade San Siro devra accueillir en 2026, la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina.

S.L.