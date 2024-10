PSG: du nouveau concernant l’avenir d’Achraf Hakimi

Il semble qu’Achraf Hakimi a tranché pour son avenir. Selon RMC Sport, l’international marocain est bien parti pour prolonger son bail au PSG, précisant que les négociations ont été ouvertes avant le coup d’envoi des Jeux Olympiques Paris 2024.

«Le PSG aimerait aller vite sur ce dossier, l’estimant important pour le club et au sein du vestiaire», indique le média français. Et d’ajouter que le club parisien est également en négociations avec Vitiniha et Nuno Mendes pour prolonger leurs contrats.

Sous contrat jusqu’en 2026, Hakimi a disputé cette saison huit matchs avec le PSG, toutes compétitions confondues, soit 714 minutes de jeu. Il a inscrit un but et signé trois passes décisives.

H.M.