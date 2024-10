Botola: quatre entraîneurs éjectés en cinq journées

Par LeSiteinfo avec MAP

Cinq journées de Botola Pro D1 « Inwi » ont été suffisantes pour plusieurs clubs de faire de nouveaux choix techniques et de changer leurs entraîneurs.

Si les causes des changements prématurés des entraîneurs sont diverses, le résultat reflète la pression que subissent les clubs nationaux avides de bonnes performances pour réaliser les objectifs escomptés et surtout répondre aux attentes des supporters qui s’attendent à une formule qui allie résultat et bonnes performances.

Après cinq journées de championnat, quatre clubs ont annoncé le limogeage de leurs entraîneurs.

Même si ces clubs ont des ambitions différentes: remporter des titres locaux et continentaux, comme c’est le cas du Raja Casablanca et l’AS FAR, ou se maintenir parmi l’élite et signer un bon départ, ce qui est le principal objectif du Moghreb Tétouan et du Difaa El Jadida, leurs décisions de se séparer de leurs entraineurs ont été dictées par la volonté de chercher un nouveau souffle.

Le champion en titre et détenteur de la Coupe du Trône, le Raja Casablanca a fait le choix de congédier le Bosnien Rusmir Cvikose et de le remplacer par le Portugais Ricardo Sa Pinto.

Les résultats en dents de scie des Verts et Blanc ont eu raison de Cvikose, même s’il a réussi à qualifier l’équipe casablancaise à la phase de groupes de la Ligue des champions d’Afrique.

Les ambitions d’une grande équipe comme le Raja et de ses supporters et l’évaluation du travail de Cvikose ont, en effet, précipité son départ pour trouver un autre technicien en phase avec le style tactique du club et de ses objectifs qui consistent à conserver leurs titres de Botola et de Coupe du Trône et aller loin en Ligue des champions africaine.

Pour se faire, le choix du Raja Casablanca s’est porté sur le Portugais Ricardo Sa Pinto qui a accumulé une importante expérience sur le banc de plusieurs équipes. Il a notamment dirigé plusieurs clubs européens à l’instar du Standard de Liège en Belgique, du Sporting Lisbonne et du Legia Varsovie et a été également entraineurs dans le championnat saoudien.

De son côté, l’équipe de la capitale, l’AS FAR, a également tourné la page de l’entraîneur polonais, Czeslaw Michniewicz.

Le club a affirmé être parvenu à un accord définitif pour mettre fin à l’amiable au contrat de deux ans le liant au coach polonais.

Le départ de Michniewicz n’a pas été une surprise au sein des milieux sportifs nationaux, après que les voix se sont élevées au sein de l’équipe de la capitale, mettant en doute sa capacité à réaliser les objectifs du club, à savoir remporter la Botola et la Coupe du Trône.

En s’engageant avec l’entraineur français Hubert Velud, la direction de l’AS FAR table sur la longue expérience de ce technicien sur les bancs de plusieurs équipes locales et continentales, à l’instar du Hassania Agadir, du Difaa El Jadida, du TP Mazembe et de l’Etoile du Sahel, ainsi que des équipes nationales du Togo, du Soudan et du Burkina Faso.

Le Moghreb Tétouan a également fait le choix de changer son coach après la séparation à l’amiable avec le Croate Dalibor Starčević, qui a subi de nombreuses critiques suite aux résultats du MAT en début de Botola.

Le club tétouanais a placé sa confiance dans le cadre national, Aziz El Amri pour mener l’équipe à bon port, sachant qu’il a déjà entraîné l’équipe pendant trois saisons, avec à la clé deux titres de Botola, une belle prestation lors de la Ligue des champions africaine, et une première participation à la Coupe du monde des clubs.

Le nouveau promu chez l’élite du football national, le Difaa El Jadida en a fait autant, en annonçant la séparation à l’amiable avec le Portugais Jorge Paixao « en raison des mauvais résultats et de la détérioration de sa relation avec plusieurs joueurs », selon le président des Cavaliers de Doukkala, Abdellatif Al Mouktarid.

Le Difaa El Jadida a jeté son dévolu sur le cadre national Zakaria Abboub qui a évolué en tant que joueur dans plusieurs clubs comme le Raja Casablanca, l’AS FAR, le Wydad Casablanca, le Difaa El Jadida, le FC Istres en France, Attafra et Ach-chariqa aux Emirats arabes unis, Al-Moharraq au Bahreïn, Arraid en Arabie Saoudite et Al-Wakra au Qatar. Zakaria Abboub a également entraîné la sélection marocaine U20, la Jeunesse sportive Soualem et l’Olympic de Safi.

S’il semble évident que le choix de changer d’entraîneur a un impact direct sur le club et les joueurs, ce changement peut parfois constituer l’occasion d’insuffler une nouvelle dynamique à l’équipe et lui donner une dose de confiance pour réussir ses objectifs et faire une bonne saison.

S.L.