Qui est Ricardo Sá Pinto, le nouvel entraîneur du Raja ?

Le Raja Casablanca se prépare à annoncer l’arrivée de l’entraîneur portugais Ricardo Sá Pinto pour remplacer le Bosniaque Rusmir Cviko, dont le contrat a été rompu en raison de mauvais résultats.

Ce recrutement suscite la curiosité des supporters du club, qui souhaitent en savoir plus sur le parcours de Sá Pinto avant qu’il ne rejoigne l’équipe.

En tant que joueur, Sá Pinto a évolué dans des clubs prestigieux tels que le Sporting de Lisbonne, la Real Sociedad et le Standard de Liège en Belgique, et a également eu l’opportunité de représenter l’équipe nationale portugaise avant de mettre un terme à sa carrière.

Ricardo a débuté sa carrière d’entraîneur lors de la saison 2011-2012 avec le Sporting de Lisbonne, où il a connu de nombreux succès, dont une qualification en demi-finale de la Ligue Europa.

Il a ensuite acquis de l’expérience avec plusieurs clubs en Serbie, en Grèce et en Belgique, entraînant notamment le Standard de Liège, où il a remporté la Coupe de Belgique.

Ses expériences se sont également étendues à la Super Lig turque avec le club de Gaziantep, avant de prendre en charge Vasco da Gama au Brésil, ainsi qu’Esteghlal à Téhéran et Apoel Nicosie à Chypre.

Le nouvel entraîneur de Raja Casablanca est reconnu pour sa forte personnalité et sa volonté d’imposer ses idées, ainsi que pour son exigence en matière de discipline et de respect des consignes, comme l’ont souligné ceux qui ont travaillé avec lui. De plus, il est connu pour son approche axée sur le jeu offensif et un style de jeu total.