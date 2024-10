Maroc-Centrafrique: premier entraînement des Lions de l’Atlas  

Les Lions de l’Atlas ont effectué ce lundi leur première séance d’entraînement en préparation des deux matchs prévus les 12 et 15 octobre face à la République centrafricaine, pour le compte des 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN 2025.

La séance d’entraînement, tenue au Complexe Mohammed VI de football, s’est déroulée avec un effectif au complet, à l’exception de Abdessamad Ezzalzouli, qui rejoint ses coéquipiers ce lundi en soirée.

Rappelons que Walid Regragui tiendra une conférence de presse vendredi à partir de 17h30 au stade d’Honneur de la ville d’Oujda. Une séance d’entraînement ouverte aux médias pendant les 15 premières minutes est prévue, par la suite, pour la prise de photos.

De son côté, Raoul Savoy, le sélectionneur de la Centrafrique, s’adressera à la presse vendredi à partir de 17h00.

H.M