Raja: Abdelkrim El Jinani divise les supporters  

Abdelkrim El Jinani, l’entraîneur provisoire du Raja de Casablanca, a réussi à remettre le club sur de bons rails après de mauvais débuts avec le Serbe Rusmir Cviko.

Avec trois victoires en autant de matchs, El Jinani signe un bon parcours en attendant la nomination d’un nouvel entraîneur. Maintenant, le sort du coach divise les supporters, entre ceux qui souhaitent qu’El Jinani soit l’entraîneur officiel du club et d’autres qui appellent à recruter un autre plus compétent et capable de faire la différence en Botola et en Ligue des champions.

Avec deux défaites et trois victoires, le Raja est actuellement leader du championnat, ex-aequo avec l’IRT et Touarga, à un point du Wydad, de l’AS FAR et de la RSB.

Rappelons que le Raja a jeté son dévolu sur un entraîneur espagnol. Il s’agit de Pablo Machin qui serait le plus proche de prendre les rênes des Verts en remplacement de Rusmir Cviko.

Dans une déclaration à Le Site info, un dirigeant du Raja a indiqué que le club avait approché plusieurs entraîneurs dont Pablo Machin. «Les négociations se déroulent bien avec lui. En plus, sa vision correspond au style de jeu du Raja», a assuré notre source.

Le dirigeant a également balayé les allégations selon lesquelles les exigences financières de Machin seraient exagérées. «Nous avons en effet un budget à ne pas dépasser et ses exigences en termes de salaires et de primes sont correctes», a-t-il affirmé, assurant que l’entraîneur espagnol a posé certaines conditions. «Il souhaite choisir son adjoint et ajouter une autre personne au staff technique», apprend-t-on.

La même source précise que les deux parties ne sont pas encore parvenues à un accord et que les négociations sont toujours en cours.

Pablo Machin était entraîneur de plusieurs clubs dont Girona FC, Séville FC, Espanyol, Alavès et AI Ain. Il est réputé pour sa flexibilité tactique, notamment sa préférence pour un jeu avec trois défenseurs centraux, et son souci du détail dans la construction défensive et offensive.

H.M.