Raja, AS FAR… Mamelodi Sundowns réagit au tirage au sort de la LdC

Choubi Ngadima, le responsable communication de Mamelodi Sundowns, a indiqué que les matchs face au Raja de Casablanca et à l’AS FAR, en phase de groupes de la Ligue des champions, seront difficiles.

Dans une déclaration exclusive à Le Site info, Ngadima a souligné que le club a déjà croisé le fer à plusieurs reprises avec le Wydad de Casablanca, précisant que les rencontres entre les deux formations étaient toujours compliquées et équilibrées. «Nous nous attendons à la même chose face au Raja et à l’AS FAR», a-t-il assuré.

Le responsable a également souligné que Mamelodi Sunwdow croit en ses chances et est capable de décrocher sa qualification en quarts de finale. «Il ne faut pas oublier Maniema US qui fait également partie du groupe B. C’est un adversaire redoutable à ne pas sous-estimer», a précisé Ngadima.

Rappelons que le Raja et l’AS FAR ont été logés dans le groupe B de la Ligue des champions à l’issue du tirage au sort de la phase de poules, tenu lundi au Caire. Le groupe B comprend également Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) et AC Maniema Union (RD Congo).

Par ailleurs, Al Hilal (Soudan), Young Africans (Tanzanie), Mouloudia Club d’Alger (Algérie) et TP Mazmebe (RD Congo) ont hérité du groupe A, tandis qu’Al Ahly (Egypte), Orlando Pirates (Afrique du Sud), Chabab Belouizdad (Algérie) et Stade d’Abidjan ont été logés dans le groupe C.

Pour ce qui est du groupe D, il est composé de l’Espérance Sportive de Tunis (Tunisie), Djoliba Athletic Club (Mali), Sagrada Esperança (Angola) et Pyramids FC (Egypte).

H.M.