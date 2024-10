Mondial futsal: le Brésil, tombeur du Maroc en quarts, remporte son sixième sacre

Le Brésil a remporté le Mondial-2024 de futsal, soit son sixième sacre, en battant l’Argentine par 2 buts à 1, en finale dimanche à Tachkent.

Au terme d’une partie équilibrée, les Brésiliens, plus efficaces, ont pu faire la différence par le biais de Ferrao (6e) et Rafael (13e), mais surtout grâce à leur gardien de but Willian, très vigilant. Les Argentins ont pu réduire le score à la fin de la rencontre, sur un but de Matias Rosa (39e).

Avec cette victoire, le Brésil sort vainqueur de six des sept finales du Mondial qu’il a jouées. Il en a déjà remporté cinq, en 1989, 1992, 1996, 2008 et 2012 et perdu une, en 2000.

Il inflige à l’Argentine sa deuxième défaite en trois finales du Mondial, après celle de 2016 que l’Albicéleste a remportée et celle de 2021 qu’elle avait perdue.

Dans l’histoire des confrontations entre les deux nations lors du Mondial, la Seleção vient de remporter sa septième victoire en sept éditions, contre une pour l’Albicéleste.

En match de classement pour la troisième place, l’Ukraine a battu la France par 7 buts à 1.

