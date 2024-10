Mondial de futsal: où et quand voir la finale Brésil-Argentine ?

Par LeSiteinfo avec MAP

La finale du Mondial-2024 de futsal opposera, dimanche à Tachkent, le Brésil à l’Argentine, deux habitués de ces joutes qui se retrouvent pour la première fois à ce stade de la compétition, dans un clasico sur fond de revanche.

La Seleção, quintuple championne du Monde, et l’Albiceleste, vainqueur en 2016, ont, en effet, disputé toutes les éditions du Mondial et se sont croisées sept fois en six éditions, lors desquelles les Brésiliens ont remporté six victoires, contre une pour l’Argentine.

Le Brésil a remporté son premier duel mondialiste face aux Argentins (6–3) à la deuxième phase de poules de l’édition 1989. L’Argentine avait alors terminé dernière de son groupe, alors que le Brésil a remporté cette édition.

Le même scénario va se reproduire au Mondial-1992, remporté par la Seleção, qui a stoppé dans son parcours l’Argentine (5–1) à la deuxième phase de poules, et au Mondial-2000, qui a vu les Brésiliens, vainqueurs de leur voisin sud-américain (4-1) au même stade de la compétition, terminer à la deuxième place après leur défaite en finale face à l’Espagne (4 – 3).

Au Mondial-2004, les deux sélections croisent le fer à deux reprises: à la deuxième phase de poules, le Brésil l’emporte face à l’Argentine (2-1), mais les deux équipes se qualifient cette fois ensemble, respectivement en tant que premier et deuxième de leur groupe. Elles se retrouvent en match de classement pour la troisième place et c’est encore une fois le Brésil qui confirme sa supériorité (7-4).

Après un Mondial-2012 qui n’a pas dérogé à la règle, avec une nouvelle victoire brésilienne en quart de finale (2-3 a.p) et un cinquième titre pour la Seleção, vainqueur de l’Espagne en finale (3 – 2 a.p), l’Argentine a, enfin, pris sa revanche à l’édition 2021 et à un stade sensible de la compétition.

Cette année-là, l’Albiceleste a évincé les Brésiliens en demi-finale (2-1), avant de terminer deuxième au classement après sa défaite face au Portugal (2-1). Le Brésil, lui, a remporté le match de classement face au Kazakhstan (4 – 2).

Malgré cette supériorité brésilienne dans les face-à-face mondialistes, la finale de 2024 reste ouverte à tous les pronostics: Certes, dans leurs précédentes confrontations (toutes compétitions confondues), le Brésil domine avec 66 victoires, contre huit pour l’Argentine et 9 matches nuls, mais le temps semble pencher pour les Argentins, qui émettent des signes de progression.

En effet, les 28 premières rencontres entre les deux sélections sud-américaines ont été remportées par le Brésil, mais leurs dix dernières confrontations étaient équilibrées, avec trois victoires de l’Albiceleste, trois victoires de la Seleção et quatre matches nuls.

De même, les deux finalistes affichent un parcours exemplaire lors de ce Mondial avec zéro défaite et se présentent avec les joueurs les plus prolifiques de cette édition, à savoir Marcel (10 buts), Pito (5), Dyego (4), Marlon (4) et Neguinho (4), pour les Brésil et Kevin Arrieta (7), Alan Brandi (7) et Matias Rosa (4), du côté de l’Argentine.

Le Brésil jouera sa septième finale. Il en a déjà remporté cinq, en 1989, 1992, 1996, 2008 et 2012 et perdu une, en 2000. La sélection argentine, elle, jouera sa troisième finale, après celle de 2016 qu’elle a remportée et celle de 2021 qu’elle avait perdue. Dans ses autres participations, l’Albiceleste a notamment terminé quatrième en 2004. Le match de classement opposera l’Ukraine à la France, juste avant la finale.

Le coup d’envoi de la finale Brésil-Argentine sera donné à 16 heures. Elle sera retransmise sur beIN Sports HD5.

S.L.