Zamalek : Mahmoud Bentayg salué pour sa prestation face à Al Ahly

L’entraîneur portugais José Gomes a salué la performance du joueur marocain Mahmoud Bentayg en finale de la Supercoupe d’Afrique contre Al Ahly.

Le Zamalek a remporté le titre après avoir battu Al Ahly aux tirs au but, avec un score de 4-3, lors du match qui s’est déroulé vendredi 27 septembre 2024, au stade Kingdom Arena à Riyad, après la fin du temps réglementaire sur le score de 1-1.

Gomes a déclaré dans son entretien avec Le Site Info que Bentayg avait livré une prestation exceptionnelle, se montrant impressionnant en défense et ayant un bon impact en attaque. Il a décrit la performance défensive de l’ancien joueur du Raja comme idéale, en soulignant son rôle clé dans la neutralisation des attaques des joueurs d’Al Ahly à plusieurs reprises.

« C’était un match très difficile contre une équipe forte. À mon avis, nous méritions de gagner. Les joueurs ont été très concentrés avant les tirs au but et ont montré un grand courage. Nos supporters méritaient de goûter à la victoire contre Al Ahly. Bentayg a été remarquable. Il a été presque parfait en défense et a eu un bon impact en attaque. Félicitations à lui également», déclare Gomes.

Avec cette victoire, le Zamalek a porté son total à cinq titres en Supercoupe d’Afrique, se plaçant au deuxième rang des équipes les plus titrées dans cette compétition, derrière Al Ahly, qui compte huit titres.