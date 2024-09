Insultes racistes contre Vinicius: prison ferme pour un supporter

Par LeSiteinfo avec MAP

Un supporter du club espagnol de Majorque a été condamné, jeudi, à un an de prison et trois ans d’interdiction de stade pour avoir proféré des insultes racistes à l’encontre de Vinicius Junior, star du Real Madrid, et de l’ancien joueur de Villarreal, Samuel Chukwueze.

« L’accusé a été déclaré coupable de deux crimes contre l’intégrité morale, aggravés par des motivations racistes, visant Vinicius Júnior et Samu Chukwueze », indique le club madrilène dans un communiqué, ajoutant que ce dernier avait également été la cible d’insultes similaires au stade de Son Moix par la même personne, deux semaines plus tard.

Le tribunal de Majorque l’a condamné au total à douze mois d’emprisonnement, assortis d’une interdiction de pénétrer dans un stade de football pendant une période de trois ans, incluant les rencontres organisées par la Ligue de football professionnel et par la Fédération royale espagnole, précise le communiqué.

Il s’agit de la troisième condamnation pénale prononcée ces derniers mois pour des insultes racistes à l’encontre de joueurs du Real Madrid, en particulier Vinicius Junior, victime de nombreux incidents du même type dans plusieurs stades depuis son arrivée en Espagne en 2018.

Par ailleurs, le club madrilène a précisé que le mineur ayant insulté l’international français Aurélien Tchouaméni lors du match entre Majorque et le Real Madrid le 13 avril dernier « s’est excusé et a exprimé des remords pour son comportement, acceptant de participer aux activités socio-éducatives proposées par le ministère public de la juridiction des mineurs ». Il fait également l’objet d’une interdiction de stade d’un an.

