Coupe du monde de Futsal : où et quand suivre Maroc-Panama ?

L’équipe nationale marocaine de futsal disputera ce jeudi son deuxième match de groupe de la Coupe du Monde, dans la capitale ouzbèke Tachkent.

L’équipe marocaine cherche à obtenir la victoire contre le Panama pour garantir sa qualification au tour suivant de la Coupe du Monde, après avoir remporté son premier match contre le Tadjikistan avec un score de quatre buts à deux.

Les Lions de la Salle ont effectué leur dernière séance d’entraînement ce mercredi. Hicham Dguig, sélectionneur marocain a déclaré lors d’une conférence de presse que l’équipe marocaine devra se passer des services d’Othmane El Idrissi et de Soufiane Bourhit pour la rencontre de demain.

Le match entre le Maroc et le Panama débutera à 13h30, heure de Rabat de Tachkent, et sera diffusé sur la chaîne BeIN Sports en clair et sur la chaîne Arryadia TNT.