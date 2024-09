Ligue des champions: l’AS FAR décroche un nul précieux face à Al Merrikh

L’AS FAR a décroché un nul précieux face à Al Merrikh soudanais (2-2) en match du 2-ème tour préliminaire de la Ligue des Champions d’Afrique de football, disputé samedi au Stade de Djouba, capitale du Soudan du Sud.

Les deux buts des Militaires ont été signés Mohamed Rabie Hrimat sur pénalty (79è) et Abdelfattah Hadraf, en transformant un autre pénalty (89è).

Les Soudanais avaient ouvert et doublé la mise par Alsmani Alsawi (28è) et Mohamed Qabbani (38è). L’AS FAR s’était qualifiée pour le 2è tour préliminaire de la Ligue des Champions d’Afrique, après sa victoire par 2 buts à 0 face au club nigérian de Remo Stars. Au match aller, joué dans la ville nigériane d’Ikenne, Remo Stars s’était imposé sur le score de 2 buts à 1.

