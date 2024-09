Les confessions d’Ayoub El Amloud après transfert en Iran (VIDEO)

Ayoub El Amloud, qui a rejoint Persepolis FC, en Iran, en provenance du Wydad de Casablanca, s’est confié sur cette nouvelle expérience.

Contacté par Le Site info, le joueur a assuré s’être bien intégré dans sa nouvelle équipe, soulignant qu’il suit de près les actualités du WAC, son ancien club. «Toutes les composantes de Persepolis m’ont aidé à m’intégrer et m’ont réservé un bel accueil à mon arrivée. Nous avons déjà disputé trois rencontres et j’ai réussi à ouvrir mon compteur de buts, ce qui m’a permis de retrouver mes repère et de reprendre confiance», a souligné El Amloud.

Le joueur a également précisé qu’il regarde tous les matchs du Wydad et soutient toujours son ancien club. «Je souhaite bonne chance au WAC. J’espère que l’équipe retrouvera bientôt le chemin des titres», a-t-il affirmé.

El Amloud a promis, par ailleurs, de redoubler d’efforts et de briller avec son club dans l’espoir d’un retour en sélection nationale. «Je rêve de disputer la prochaine Coupe d’Afrique, prévue au Maroc», a déclaré le joueur.

