L’ex-international brésilien Paulinho met un terme à sa carrière

Par LeSiteinfo avec MAP

L’ancien international brésilien Paulinho, champion du monde des clubs en 2012 avec les Corinthians de São Paulo, a annoncé, dimanche, mettre un terme à sa carrière de joueur, à 36 ans.

« J’ai eu le privilège d’avoir remporté de nombreux titres, d’avoir disputé deux Coupes du monde, d’avoir joué au Barça. J’ai laissé un grand héritage », a déclaré Paulinho dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Formé au Corinthians, où il a été sacré champion du Brésil en 2011, avant de décrocher en 2012 la Copa Libertadores puis le Mondial des clubs, grâce à une victoire 1-0 contre Chelsea en finale, Paulinho a rejoint Tottenham à l’été 2013 pour entamer sa carrière européenne.

Après deux saisons en Angleterre, il s’est engagé avec le club chinois de Guangzhou Evergrande, avant d’être recruté par le FC Barcelone à l’été 2017. Sous les couleurs des Blaugranas, il a réalisé le doublé championnat-Coupe lors de la saison 2017-2018, mais n’a totalisé que 49 apparitions.

Au bout d’un an et demi, il est retourné à Evergrande, où il a remporté quatre titres, une Coupe et la Ligue des champions d’Asie en l’espace de deux saisons.

Après un bref passage à Al-Ahli en Arabie saoudite, le milieu de terrain est retourné aux Corinthians en janvier 2022.

Avec la sélection brésilienne, Paulinho a inscrit 13 buts en 56 sélections, remportant la Coupe des Confédérations en 2013, avant de disputer les Coupes du monde de 2014 et 2018.